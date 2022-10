I tiktoker del Friuli

Osservare la realtà attraverso uno schermo, scoprire luoghi e curiosità…su Tiktok. Ma chi c’è dall’altra parte dello schermo? Ebbene, com’è facile immaginare, gli utenti che pure diventano virali sono persone comunissime. E se vi siete mai chiesti se tra questi tiktoker ce n’è qualcuno dal cuore friulano, la risposta è sì. Su Tiktok c’è tanto Friuli Venezia Giulia. Di nascita o adottivi, ecco i nostri tiktoker.

Con oltre un milione di follower su Tik Tok e oltre mezzo milione su Instagram, Andriana Kulchytska è una delle star. Arrivata dall’Ucraina oltre due anni fa, Andriana vive vicino Udine e considera oggi il Friuli la sua seconda casa. I suoi video nascono durante il lockdown. La sua fortuna? La sua voce con l’accento marcatamente dell’est. Le ricette raccontate da Andriana sono oggi famosissime.

Ha solo 19 anni, ma la sua è stata una vera e propria scalata ai vertici di TikTok. Si chiama Mathias, viene da Trieste ed è uno studente del Carducci – Dante. Il videomaker è diventato oggi una punta sui social, partito con dei video su YouTube girati nella propria stanza.

Come dimenticare Taylor Mega. La bellissima, all’anagrafe Elisa Todesco, nasce a Udine nel 1993. Oggi dispensa consigli su bellezza, moda e un corretto stile di vita. La sua communiti “Megafitness” raggiunge i 2,6 milioni di follower su Instagram.

Licia Fertz invece, a 91 anni, è l’icona della body positivity. Triestina di nascita, assieme al nipote Elo, ha creato diversi profili social per ricordare che “non c’è tempo per essere tristi”. 126 mila followers, comparse in tv e una copertina di Rolling Stone: Licia è una forza della natura.

Simone Emilio di Betta invece porta tutti i suoi seguaci alla scoperta del Friuli, e non solo, con lunghe passeggiate commentate. Con oltre 445 mila follower su TikTok, Miliomillemiglia (così il nome sui social) è una stella tutta friulana.