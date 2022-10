Riapre la storica Gnagne Sese a Udine

E’ uno dei posti più belli e caratteristici della città e molti si chiedevano se avrebbe mai riaperto: ebbene sì, a Udine l’osteria Gnagne Sese è di nuovo operativa, nella sua storica sede di via Marsala 258, in quel casolare che trasuda friulanità da tutti i mattoni.

Il locale era rimasto chiuso un paio di anni, in seguito alla pandemia e ha appena riaperto i battenti nella nuova gestione che ritorna in mano al proprietario. “Siamo proprietari dei muri da circa 20 anni – spiega Michele Grassi -. Io ho aperto la prima gestione e gli ho dato questo nome: Sese era una zia di mio mamma, che si era occupata di 9 fratelli, in famiglia era un’istituzione. Noi poi ci siamo trasferiti in Austria e abbiamo dato in affitto il locale. Ora invece partecipo all’iniziativa sia come proprietario sia come socio, assieme a Gianfranco Nadalutti, uno degli storici soci della Tana del Luppolo, dei Piombi, del Black Stuff”.

Il locale sarà aperto da martedì a sabato, a pranzo e a cena, la domenica fino alle 15 e il lunedì chiuso. ” Il menù sarà tipico friulano e puntiamo sui prodotti locali a chilometro zero – continua Grassi -; ci saranno anche scelte alternative al menù tradizionale, basate rigorosamente sulla stagionalità. In più proponiamo i vini di etichette regionali, con qualche puntatina in Slovenia. Sai – racconta Grassi -, vivendo in Austria, da straniero, è come se fossi più legato all’italianità e alla friulanità. In questa regione siamo molto fortunati, ci sono tante ricchezze e te ne accorgi di più se giri il mondo”.

Una ricchezza storica è sicuramente l’edificio in cui l’osteria si trova: faceva parte del compendio del mulino Ferrari che risale alla metà del 1800, poi acquistato dai mugnai Degani (il numero di telefono originario era il “5”). Attorno, ci sono 4.500 metri quadrati di scoperto che ospiteranno feste (in estate verrà riaperto il chiosco esterno) e orti biologici.