Torna l’ora solare, ecco quando bisogna spostare le lancette

Torna l’ora solare.

Da domani torna l’ora solare. Alle 3 della notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ci sarà il cambio e bisognerà regolare gli orologi spostando le lancette un’ora indietro. I dispositivi elettronici come smartphone e computer si sistemeranno automaticamente.

Questa notte si dormirà dunque un’ora in più, ma a partire da domani si perderà un’ora di luce. Si avranno quindi più ore di luce al mattino mentre farà buio prima la sera. Non proprio una buona notizia nella stagione in cui l’allarme per i rincari dei consumi energetici è forte e reale.