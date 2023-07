Un incendio è scoppiato oggi sul Carso.

Torna la paura incendio sul territorio del Friuli Venezia Giulia: oggi, infatti, un rogo ha interessato la zona del Carso, che lo scorso anno, proprio a luglio, fu colpita duramente dalle fiamme che hanno lasciato profonde ferite nell’area.

Su attivazione degli operatori della sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia (Sor) i volontari della squadra comunale di antincendio boschivo (Aib) di Sgonico e i volontari antincendio boschivo di Monrupino sono infatti impegnati a supporto, per quanto di competenza, per lo spegnimento di un incendio, e per la bonifica successiva del territorio, di un rogo che ha interessato una estensione di circa 200 metri quadrati di area boschiva e sterpaglia indicativamente nella zona tra Rupinpiccolo e Rupingrande e Borgo Grotta (nei territori comunali di Sgonico e Monrupino). Il personale volontario opera a supporto dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il Corpo forestale regionale di Duino. A quanto sembra, il rogo sarebbe comunque già sotto controllo.