A breve Manzano avrà il biciplan.

Anche il comune di Manzano avrà preso il biciplan ovvero il piano della mobilità ciclistica, un importante documento urbanistico che ha lo scopo di promuovere la mobilità urbana con l’uso della bicicletta e che ha lo scopo di individuare i principali percorsi ciclabili da realizzare nei centri urbani del territorio comunale.

L’incarico progettuale è stato affidato all’arch. Giuseppe Garbin che si è occupato della redazione di altri biciplan sia in regione che nel vicino Veneto ed è in una fase di avanzata elaborazione. “Abbiamo individuato gli obiettivi del biciplan in una serie di incontri che sono stati condivisi in giunta con il professionista – ha affermato l’assessore all’urbanistica e viabilità Valmore Venturini – entro breve convocherò un incontro con le associazioni sportive interessate che operano sul territorio per sentire il loro parere”.

Il piano si prefigge l’obiettivo di promuovere l’uso di un mezzo di locomozione ecologico come quello della bicicletta rendendo più vivibili i centri urbani con meno inquinamento sia acustico e atmosferico e contemporaneamente promuovere l’attività fisica individuale utile a combattere le sedentarietà. A ciò si deve inoltre aggiungere la promozione turistica del territorio con l’individuazione di percorsi che andranno a valorizzare le eccellenze del territorio Manzanese.

“Il fenomeno del cicloturismo è in costante aumento – ha proseguito Venturini – ed è una forma di turismo con effetti di ricaduta sul territorio di tutto rispetto. Per questo la Regione ha deciso di investire su queste progettualità. La predisposizione del biciplan beneficia infatti di un contributo dato dalla competente direzione regionale. E’ nostra intenzione condividere la proposta anche con i gruppi di opposizione in quanto riteniamo utile richieder il contributo di tutti. Contiamo di portare in adozione lo strumento urbanistico il prossimo consiglio comunale, poi una volta acquisiti i relativi pareri e le eventuali osservazioni vi sarà un successivo passaggio sempre in consiglio per la definitiva approvazione”.

Proprio nell’ottica della massima condivisione è stato elaborato un breve questionario che in questi giorni è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune e di compone di alcune semplici domande alcune delle quali consentono anche di proporre suggerimenti e osservazioni. Il termine per la compilazione è stato fissato entro il 7 agosto.

“Dopo i primi giorni di pubblicazione abbiamo avuto un ottimo riscontro – ha concluso l’assessore – invito quindi i cittadini a collaborare con l’amministrazione. La compilazione del questionario richiede pochi minuti, in quanto le domande sono semplici. Lo spazio che abbiamo riservato per indicare eventuali criticità ci consentirà di valutare con attenzione ogni proposta o suggerimento. Confido quindi nella massima collaborazione nell’interesse del territorio”.