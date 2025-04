Il traffico in autostrada tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio: 10 giornate da bollino rosso.

Autostrade Alto Adriatico si prepara al tour de force per i “maxi-ponti festivi” di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio che comporteranno un aumento dei flussi di traffico su alcuni tratti della rete per l’arrivo di migliaia di turisti che approfitteranno delle vacanze scolastiche per recarsi in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, ma anche per il rientro a casa di lavoratori del Centro Est Europa.

Saranno ben 10 le giornate da “bollino rosso” (ovvero quelli in cui sono più probabili le formazioni di code) cadenzati nei 17 giorni da mercoledì 16 aprile a venerdì 2 maggio, con transiti che si aggireranno di media attorno alle 150 mila unità, e con punte che possono arrivano ai 180 mila (come in un fine settimana estivo).

I tratti in cui – in base alle previsioni dei tecnici della Concessionaria autostradale – è possibile il verificarsi di code sono la A57 (Tangenziale di Mestre), la A4 (Venezia-Trieste) in particolar modo nel tratto a due corsie tra San Donà di Piave e il Nodo di Portogruaro e in prossimità degli svincoli direzione mare. Alcuni rallentamenti (bollino giallo ovvero traffico sostenuto) potrebbero verificarsi in determinati momenti anche alla barriera di Trieste/Lisert in direzione Trieste, sulla A23 (Udine Sud – Nodo di Palmanova in direzione Palmanova) e in A28 (Portogruaro-Conegliano allo svincolo di Portogruaro).

Le giornate da bollino rosso sulle autostrade.

Andando nello specifico queste saranno le giornate da segnarsi sul calendario per il bollino rosso, con le tratte autostradali soggette al formarsi di rallentamenti per tutta la giornata o per parte di essa: mercoledì 16 aprile (A57 direzione Trieste); giovedì 17 (A57 direzione Trieste); venerdì 18 (A57 direzione Trieste); domenica 20 (A57 direzione Trieste); lunedì 21 (A57 direzione Trieste); mercoledì 23 (A4 direzione Venezia tratto Portogruaro-San Donà di Piave; A57 direzione Venezia; A57 direzione Trieste); giovedì 24 (A57 direzione Trieste; A4 direzione Trieste tratto San Donà di Piave–Portogruaro); mercoledì 30 (A57 direzione Trieste); giovedì 1 maggio (A57 direzione Trieste; A4 in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli direzione mare); venerdì 2 (A57 direzione Trieste).