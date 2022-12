Più treni per il Fvg: nuovi collegamenti e promozioni per le feste

Più treni per le feste di Natale in Fvg.

Più treni anche in Friuli Venezia Giulia con nuovi collegamenti in occasione della Winter Experience 2022, presentata oggi da Trenitalia. La nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

Nella nostra regione ci saranno sei nuovi collegamenti giornalieri del Regionale sulla linea Trieste – Portogruaro. Nel periodo natalizio otto treni regionali fra Trieste, Udine e Carnia, che negli anni scorsi non circolavano durante le vacanze scolastiche, verranno invece mantenuti in circolazione.

In Italia.

Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus al giorno. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

La Winter Experience è stata occasione per un primo bilancio dell’anno che volge al termine. Nel 2022 si è tornato a viaggiare, come dimostrano i dati sia a livello locale sia europeo: mercato, quest’ultimo, nel quale sono stati trasportati oltre 196 milioni di passeggeri. A livello nazionale sono state registrate ottime performance del Frecciarossa (3 milioni di passeggeri ad agosto, con picchi nei sabati, +4% rispetto al 2019); degli Intercity (340mila passeggeri durante il ponte del 1 novembre) e dei treni del Regionale (1 novembre: 728mila viaggiatori, +25% rispetto al 2019).

Le promozioni.

Collegamenti ancora venduti a prezzi messi al riparo dall’inflazione, con la conferma di tariffe come la promo Speciale Frecce con sconti fino al 70% e tanti vantaggi offerti alle imprese grazie al programma Trenitalia for Business a cui si affianca la nuova promo Full del Regionale con validità mensile per viaggiare verso più destinazioni all’interno della stessa regione.

Dal 1 dicembre e fino all’8 gennaio, inoltre, gli amici a quattro zampe viaggiano gratis tutti i giorni su Frecce e Intercity. A bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Per chi viaggia con bambini con Frecce e Intercity, viene confermata la promozione Bimbi Gratis che permette ai ragazzi under 15 anni di viaggiare gratuitamente e agli adulti di avere uno sconto del 40%.