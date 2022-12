Tamponamento tra camion in A4, due i feriti: le immagini

Le immagini e i soccorsi dopo il tamponamento in A4.

Sono due le persone ferite nel tamponamento che ha coinvolto 5 camion avvenuto oggi poco dopo le 12 e 30 sull’autostrada A4 in direzione Venezia all’altezza di San Stino di Livenza.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco arrivati da San Donà, Portogruaro e Mestre, che hanno messo in sicurezza i mezzi e non senza difficoltà con l’utilizzo di divaricatori, cesoie, martinetti idraulici estratto uno degli autisti, rimasto incastrato nella cabina del mezzo.

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale, come anche l’altro autista. Sul posto il personale di Autovie Venete e la polstrada. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa. Le operazioni dei vigili del fuoco sono in fase di completamento.