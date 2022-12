Non solo Sutrio, la tradizione dei presepi in Friuli Venezia Giulia

La tradizione dei presepi in Friuli Venezia Giulia.

Una tradizione antica, ma allo stesso tempo ancora molto sentita e partecipata quella dei presepi in Friuli Venezia Giulia, dove ogni anno Unpli FVG – Comitato Regionale Pro Loco Unpli – Unione nazionale delle pro loco d’Italia, organizza l’iniziativa “Giro presepi in Friuli Venezia Giulia”.

A partire proprio da Sutrio, dove da molti anni da Natale all’Epifania il paese si accende di calore, arte, suoni e luci con l’esposizione di numerosi presepi collocati lungo le vie del borgo e nei cortili storici, dando vita a un percorso dall’atmosfera magica. A Poffabro, nella suggestiva scenografia di un borgo incantato, si riscopre la Natività grazie ai numerosissimi presepi artigianali che adornano ballatoi, cortili e finestre di tutto il borgo: ogni anno la fantasia e l’impegno degli abitanti producono opere uniche, realizzate con elementi legati alla tradizione religiosa, ma anche a culture diverse.

Alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino ritorna il Natale subacqueo, un evento unico in regione per la sua suggestione e particolarità, visitato negli anni da migliaia di appassionati. La sera del 24 dicembre, dopo la Santa Messa celebrata sulle sponde del lago e dopo la benedizione della statuina di Gesù Bambino, i sub dell’Associazione friulana subacquei si immergono nelle sue acque gelide e cristalline, per portare alla luce dai fondali la statua del Bambin Gesù e deporla al centro del lago, accanto alle altre statue che, sospinte dai sub, silenziosamente avanzeranno avvolte dalle luci riflesse.

Imperdibile anche l’appuntamento invernale in riva al mare: a Lignano Sabbiadoro c’è il Presepe di Sabbia, organizzato dall’Associazione Dome Aghe Savalon d’Aur in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e le associazioni locali, esposto nella tensostruttura dell’ufficio spiaggia n. 6, mentre a Spilimbergo saranno protagonisti i mosaici per la rappresentazione che accompagnerà le feste natalizie del 2022: presepe unico al mondo che arricchisce piazza Duomo a Spilimbergo, ha coinvolto 32 mosaicisti, 35 aziende collaboratrici e sponsor, 40 enti sostenitori e patrocinanti, ed è composto dalla Sacra Famiglia e da altre 27 figure a grandezza naturale realizzate in mosaico fronte retro.

Anche a Sappada la magia dei presepi realizzati dagli abitanti regalerà l’emozione di passeggiare in uno dei borghi più belli d’Italia, tra neve e luci soffuse, mentre a Ravascletto è dedicato ai legami fra Valcalda e Val d’Arzino il presepe realizzato per la Pro Loco Salârs e Zovello dall’artista Barbara Della Pietra. Le statue sono in ceramica, la Natività è ambientata in un paesaggio che richiama le caratteristiche architettoniche di Zovello.