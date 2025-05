Treni storici in Friuli, gli appuntamenti di giugno tra sport, cultura e natura

Il programma di giugno dei treni storici in Friuli.

A giugno tornano i treni storici in Friuli Venezia Giulia con ben 12 appuntamenti a bordo delle suggestive carrozze Centoporte degli anni ’30. L’iniziativa, parte della programmazione GO! 2025 per la Capitale europea della Cultura, offre un viaggio unico nel tempo, unendo turismo sostenibile e scoperta del territorio tra sport, arte, natura e storia.

Viaggiare nel tempo: i treni storici e le loro fermate

Da Gorizia a Trieste, da Udine a Palmanova, passando per località ricche di tradizioni e bellezze naturali, i convogli storici porteranno i viaggiatori in escursioni con visite guidate, spettacoli e attività gratuite. Le carrozze d’epoca permettono di rivivere il fascino del viaggio di un tempo, con offerte dedicate a famiglie, appassionati e curiosi.

Il programma di giugno: un calendario ricco di eventi

Si parte il 1° giugno con il treno Xtreme Days da Gorizia a Sacile, per il festival di freestyle più grande d’Italia. Il 2 giugno il Treno del Confine ripercorrerà tappe storiche da Gorizia a Palmanova e Redipuglia. Il 7 giugno il Treno delle Città Unesco visiterà Palmanova, Udine e Cividale del Friuli. L’8 giugno Crocevie d’Europa, il treno Crocevie d’Europa da Treviso a Gorizia e Nova Gorica, offrirà ai passeggeri un itinerario borderless per festeggiare la Capitale europea della Cultura. Il 14 giugno la partenza sarà da Portogruaro verso Trieste con soste enogastronomiche a Marano Lagunare e passeggiate a Miramare.

Il 15 giugno appuntamento con il Treno del Grifone e la riserva naturale del lago di Cornino. Il 19 e 21 giugno due date per il Treno a Reims, in occasione dell’opera di Rossini, con partenze da Trieste e Pordenone. Il 22 giugno si viaggia verso Palazzolo dello Stella con escursione in motonave. Il 29 giugno chiude il programma il Treno delle Radici da Treviso ad Aviano e Cavasso Nuovo, per il 25° anniversario del Museo dell’Emigrazione.

Il viaggio a Reims: treno storico e opera sotto le stelle

Tra gli eventi più suggestivi, il viaggio serale a bordo del treno storico verso Gorizia e Nova Gorica per assistere all’opera “Il viaggio a Reims” di Rossini. Gli artisti accompagneranno il viaggio con performance a bordo, creando un’atmosfera unica. I biglietti dell’opera sono scontati per i passeggeri del treno.

Biglietti e informazioni pratiche

Il costo del biglietto è fisso e promozionale: 10 euro andata e ritorno per i treni elettrici o diesel, 15 euro per quelli a vapore. Bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis, mentre per i piccoli tra 4 e 12 anni sono previste tariffe ridotte. I biglietti sono acquistabili online, in biglietteria o nelle agenzie di viaggio abilitate. Non è possibile prenotare il posto a sedere e il trasporto biciclette è consentito ma limitato.

Un’esperienza autentica e sostenibile

I treni storici conservano il fascino d’epoca, ma non offrono tutti i comfort moderni, quindi si consiglia un abbigliamento adeguato. A bordo è presente personale PromoTurismoFVG per assistere i viaggiatori e distribuire informazioni. L’iniziativa punta a promuovere un turismo più sostenibile, valorizzando il patrimonio culturale e naturale del Friuli Venezia Giulia.