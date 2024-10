Gli ultimi 5 appuntamenti dell’anno con i treni storici.

Ancora cinque date tra novembre e dicembre per salire a bordo dei treni storici e intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo, raggiungendo località ed eventi in regione con la possibilità di usufruire di visite guidate gratuite. Si chiude così la programmazione 2024, con un bilancio che riconferma il successo dell’iniziativa, tra grande affluenza e alto gradimento da parte del pubblico e il tutto esaurito nel 90 per cento dei treni proposti.

A Novembre.

novembre si apre con l’appuntamento nei luoghi sacri della Grande Guerra, con il Treno della Grande Guerra, che lunedì 4 collegherà Trieste a Redipuglia in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, dove avrà luogo la cerimonia di commemorazione di tutti i caduti durante il primo conflitto mondiale. Al termine della celebrazione solenne è prevista per i passeggeri una visita guidata accompagnati da esperti e dedicata ai luoghi che hanno segnato la storia (Iat Fogliano Redipuglia – Tel. 0481 489139; info@prolocofoglianoredipuglia.it; www.prolocofoglianoredipuglia.it).

Domenica 10 novembre sarà la volta del Treno del Formaggio, che porterà i passeggeri in partenza da Sacile a “Gemona, formaggio… e dintorni”, la grande mostra-mercato dei produttori lattiero-caseari e delle tipicità enogastronomiche regionali e italiane con laboratori del gusto e visite guidate alle latterie (Iat Gemona: 0432 981441; info@visitgemona.com).

Chiude il mese, domenica 24 novembre, il Treno alla scoperta dei borghi della pianura pordenonese: con partenza da Udine, il mezzo storico porterà i passeggeri in una prima tappa alla scoperta di Casarsa, “paese di temporali e primule”, per un itinerario sulle tracce di Pier Paolo Pasolini; seguirà la fermata a San Vito al Tagliamento, dove un percorso guidato condurrà i partecipanti a ripercorrerne il passato antico, ricco di storia e arte, giungendo a Cordovado, uno dei borghi più belli d’Italia, dove si potrà ricostruire la storia dell’origine di questo paese grazie alla spiegazione di un esperto dei principali palazzi circondati dalle mura medievali (tutte le visite guidate sono incluse senza costi aggiuntivi per i passeggeri del treno storico; per informazioni: Infopoint Pordenone: 0434 520381 – info.pordenone@promoturismo.fvg.it).

A dicembre.

Le ultime due date a calendario saranno quelle di dicembre, dedicate alle tradizioni prenatalizie: giovedì 5 dicembre il Treno dei Krampus partirà da Trieste con direzione Tarvisio in occasione della festa di San Nicolò e della tradizionale uscita in maschera dei Krampus per le vie della città, rumorose e spaventose creature la cui origine si perde nella notte dei tempi e nella profondità delle foreste (Infopoint Tarvisio: 0428 2135 – 335 7839496; info.tarvisio@promoturismo.fvg.it).

Domenica 15 dicembre, invece, il Treno dei presepi e dei mercatini di Natale collegherà Gemona del Friuli a Poffabro per una visita dei presepi, proseguirà poi fino a Polcenigo, con fermata a Maniago, e a Sacile (stazione di Budoia) per un itinerario alla scoperta dei borghi con visita ai presepi tipici e ai mercatini di Natale: un viaggio nella magica atmosfera del Natale di questi affascinanti “villaggi” storici e con molte occasioni di intrattenimento per grandi e piccini (Infopoint Pordenone: 0434 520381; info.pordenone@promoturismo.fvg.it).

Il progetto dei treni storici in Friuli Venezia Giulia

La programmazione 2024 dei treni storici prevede, come detto, ancora cinque appuntamenti fino al 15 dicembre, incluso il recupero del treno alla Scoperta dei borghi della pianura pordenonese il giorno 24 novembre, per un totale di 29 treni a calendario nel 2024. L’offerta permette di provare l’esperienza del viaggio su carrozze anni ’30, le cosiddette “Centoporte”, con gli interni in legno perfettamente conservati, munite di bagagliaio e cappelliere e trainate da locomotive a vapore, elettriche o diesel, raggiungendo eventi e località della regione.

Dai siti Unesco ai “Borghi più belli di Italia”, dai villaggi marinari alle rievocazioni storiche, dagli itinerari guidati alle sagre, ma anche manifestazioni enogastronomiche e ancora i grandi eventi sportivi: tante le occasioni a calendario per scoprire il territorio regionale viaggiando in modo originale e all’insegna del turismo lento che hanno accompagnato questo 2024. L’iniziativa è stata riproposta grazie alla rinnovata collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS e con il supporto tecnico-operativo di PromoTurismoFVG, con il duplice obiettivo di promuovere il territorio e di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più sostenibile, grazie a un’offerta ampia e di qualità, a una tariffa speciale che include programmi gratuiti come visite guidate, piccole degustazioni e attività naturalistiche, oltre alla possibilità di portare con sé la bicicletta.