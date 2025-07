L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Fvg) ha vinto il premio istituito dalla Società europea di meteorologia.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Fvg) ha vinto il premio Outreach & Communication (Sensibilizzazione e Comunicazione) 2025, istituito dalla Società europea di meteorologia.

Il riconoscimento viene assegnato a progetti che esplorano nuovi modi di comunicare al grande pubblico la scienza della meteorologia, della climatologia e di settori correlati, e le sue conseguenze. Arpa Fvg si è aggiudicata l’edizione di quest’anno con la pubblicazione “Segnali dal clima in Fvg”, redatta dal Gruppo di lavoro Clima Fvg.

“Un premio che inorgoglisce e che certifica il lavoro portato avanti dalla Regione per divulgare in maniera puntuale e fruibile le azioni svolte da Arpa Fvg in questi anni – ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro -. Un impegno portato avanti con convinzione che si traduce non solo in investimenti finanziari, ma anche in attività di formazione e diverse altre iniziative per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei temi legati alla sostenibilità, sempre più caposaldo della nostra società”.

Il premio verrà consegnato nel corso della Conferenza annuale della European Meteorological Society che si svolgerà a Lubiana dal 7 al 12 settembre 2025.