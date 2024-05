Nuovi treni e collegamenti intermodali per l’estate dei turisti in Fvg.

Nuovi treni e collegamenti intermodali in estate per raggiungere le località turistiche più gettonate del Friuli Venezia Giulia: anche nella nostra regione, infatti, il 9 giugno parte la Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia.

Le novità in Fvg.

Con l’avvio dell’orario estivo viene confermata l’attuale offerta del Regionale di Trenitalia, con alcune novità rivolte in particolare ai turisti. Per i visitatori diretti al Castello e al parco di Miramare, ulteriori 6 treni regionali della linea Trieste – Portogruaro fermeranno nell’omonima stazione, gioiello di architettura.

A supporto dei croceristi in arrivo nel capoluogo giuliano, quattro treni straordinari integreranno l’offerta sulla linea Trieste – Venezia via Portogruaro. Effettueranno fermate intermedie nelle sole stazioni di Trieste Airport, Quarto d’Altino, Venezia Mestre e viceversa. La periodicità varierà in base al calendario di attracco delle navi.

Per i turisti diretti alle spiagge di Grado e Lignano alcune Frecce durante il periodo estivo fermeranno nelle stazioni di Cervignano e Latisana. Da quest’ultima stazione con il Lignano Link, servizio treno + bus in collaborazione con Arriva Udine, 46 corse al giorno, si arriverà comodamente a Lignano.

Con il Muggia Link, servizio treno + motonave in collaborazione con TPL FVG Scarl, sarà possibile arrivare via mare alla località turistica di Muggia con imbarco al Molo Bersaglieri di Trieste, pochi minuti a piedi dalla stazione Centrale. Attivo tutto l’anno, 31 corse motonave al giorno durante l’estate.

A favore degli amanti delle due ruote confermati e potenziati tutti i servizi treno + bici. AlpeAdria Line: treno + bici fra Trieste, Udine e Tarvisio, dedicato a chi vuole percorrere la ciclovia AlpeAdria – FVG1. Attivo nei weekend con 28 treni il sabato e 19 la domenica, capacità di trasporto minima di 30 biciclette per treno.

Collio Line, treno + bici fra Trieste e Udine, per la ciclovia Pedemontana e del Collio – FVG3. Attivo nei weekend con 12 treni il sabato e 12 la domenica, capacità di trasporto da 7 a 30 biciclette per corsa.

TrenoBici Lagune, tra Trieste e Venezia, per gli itinerari cicloturistici tra Trieste, Grado, Aquileia, Palmanova, Marano Lagunare, Lignano, Bibione, Caorle, fino a Venezia. Attivo giornalmente con 12 treni, capacità di trasporto di 64 biciclette con carrozza attrezzata appositamente. Varie le possibilità di interscambio fra i tre servizi Line nelle stazioni di Cervignano e Udine.

Nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) coi treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20% fino al 29 settembre. Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi italiani.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.