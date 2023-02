Truffe online, in Fvg nasce uno sportello per difendersi

In Fvg uno sportello contro le truffe online.

Sarà attivo da domani, 15 febbraio, il nuovo sportello del Movimento Difesa del Cittadino Fvg che fornirà informazioni e assistenza a distanza per difendersi dalle truffe online, sempre più insidiose e sofisticate.

La Segreteria regionale MDC FVG, ha concordato, con il proprio Direttivo regionale, di fornire un aiuto concreto anche a distanza contro le truffe online, a supporto di migliaia di internauti esposti periodicamente all’aumento dei tentativi di truffa, che sono diventati sempre più sofisticati, frequenti e insidiosi.

Ci vuole insomma poco per scivolare in una frode telematica, che ha spesso termini inglesi – si parla di phishing, smishing, sms, spoofing, catfishing, e quant’altro – e un obiettivo comune:

carpire i dati personali dei malcapitati per accedere al conto corrente o postale.



Il nuovo Sportello online dell’associazione -.contattabile via e-mail a sportello_truffeonline@mdc.fvg.it o al numero verde 800-324.520 – è pronto ad assistere i Consumatori a distanza dal reclamo fino all’eventuale arbitrato presso la Banca d’Italia, che in molti casi ha consentito di ottenere rimborsi.



Il presidente MDC FVG, Raimondo Gabriele Englaro evidenzia che le truffe online su conti e carte bancarie sono sempre più diffuse e l’associazione, che richiama diverse vittorie tramite l’ABF in sostegno dei Risparmiatori, ha deciso di offrire la possibilità ai truffati di ricevere informazioni e tutela specializzata interamente a distanza.



Lo sportello online si affianca, così, al lavoro degli sportelli territoriali, e ha lo scopo di incoraggiare le vittime di truffa digitale a denunciare e a non arrendersi alla prima richiesta di rimborso respinta. La frode telematica, ricorda l’associazione, spesso viene realizzata perché i truffatori si inseriscono in alcune lacune dei sistemi bancari e di pagamento online. Come dimostrano le vittorie arbitrali e giudiziali ottenute, i consumatori danneggiati possono recuperare tutto o parte della somma sottratta se il sistema di sicurezza online della Banca o della carta di credito non ha funzionato come doveva.

I consigli per prevenire le truffe online.