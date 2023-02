La nascita dell’associazione culturale Gorizia Attiva

Nella serata di domenica 12 febbraio, presso l’aula magna dietro la Chiesa di San Rocco a Gorizia si è tenuta la presentazione della neonata associazione culturale “Gorizia attiva”. In una sala gremita con almeno un centinaio di persone, il presidente Pierpaolo Martina ha illustrato gli obiettivi di questa nuova associazione. L’ex candidato sindaco, che lo scorso giugno alle elezioni comunali di Gorizia, con una sola lista civica è riuscito a prendere il 10% dei consensi, portando ben tre consiglieri nell’attuale consiglio comunale, ha voluto fondare questa associazione di cui è presidente: l’obiettivo è non disperdere tutti questi voti ottenuti e promuovere il territorio.

Lo stesso Martina ha voluto spiegare il perchè di questa associazione: “Questa associazione è la ripresa di quanto abbiamo fatto lo scorso anno alle elezioni e successivamente al voto ci siamo impegnati per non disperdere quanto di buono avevamo costruito. Abbiamo voluto costruire un gruppo che continuasse a incontrasi per discutere e proporre idee per Gorizia. La formula dell’associazione culturale è quella che ci permetterà di dare qualcosa alla nostra città. Questa è un’associazione di promozione sociale. Chi vive a Gorizia sa che abbiamo avuto momenti migliori, ma ora c’è comunque una spinta ed un fervore che noi vogliamo aiutare a sviluppare”. Il presidente ha poi illustrato i nomi del direttivo dell’associazione che ha come vice Presidente Lucia Samero, Miriam Carani come segretario, Daniela Tomasin come tesoriere, Andrea Vacchi, Mattia Vecchi ed Alessadro Ferrarini come consiglieri.

Dopo il concerto dell’orchestra di chitarre di Farra d’Isonzo è intervenuto brevemente Mattia Vecchi che ha spiegato che curerà le pagine social del gruppo. Miriam Carani ha parlato di una sua iniziativa che la vedrà protagonista con l’associazione, infatti curerà personalmente un club del libro dove discutere e commentare alcuni testi. Giulia Roldo invece che, con la lista Martina è stata eletta risultando la seconda più votata a Gorizia come preferenze, ha spiegato che sta già per organizzare alcuni incontri su tematiche molto importanti riguardanti la città: i primi due incontri riguarderanno l’imprenditoria giovanile cittadina e il parco Basaglia.

Dopo la presentazione molte persone si sono iscritte all’associazione, sottoscrivendo una quota di 10 € e per chi volesse entrare a farne parte può contattare l’associazione sulle proprie pagine social. Nelle prossime settimane, proprio sulle pagine social, verranno pubblicizzati tutti gli incontri e le iniziative che la vedranno protagonista.