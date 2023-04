Il programma dei voli estivi dal Trieste Airport.

E’ iniziata la “stagione estiva” dei collegamenti del Trieste Airport, con 85 voli settimanali su 16 rotte tra quelle nazionali e quelle internazionali: le novità 2023 sono i voli bisettimanali dal Fvg a Barcellona e Dublino inaugurati la settimana scorsa e il volo su Tirana, che opererà dal 3 luglio.

Già nel ponte pasquale è boom di passeggeri, con un incremento del 40% sull’anno scorso, grazie anche ai due nuovi voli di Ryanair su Barcellona e Dublino. “La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino ha superato le nostre attese – afferma l’AD Marco Consalvo – con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei 9 mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona. La Summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport, l’offerta estiva propone una programmazione ampia e diversificata con destinazioni adatte sia per vacanze brevi e lunghe ma anche per viaggi di studio e lavoro con connessioni da/per tutto il mondo, grazie all’aumento delle frequenze sugli hub. 85 voli di linea settimanali garantiscono infatti un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019″.

Ryanair aumenta significativamente l’offerta dei collegamenti dallo scalo regionale, a queste due nuove rotte si aggiunge la ripartenza del collegamento per Bruxelles Charleroi, l’incremento del numero di voli rispetto l’estate scorsa per Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia e le conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta, per un totale di 11 destinazioni.

Ecco tutta la programmazione:

Wizzair, la novità assoluta della Summer 2023, opererà il collegamento per Tirana a partire da 3 luglio 2023. Air Serbia propone 2 collegamenti settimanali a partire dal 3 giugno sul suo hub di Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali.

ITA Airways porta a 4 i voli giornalieri sull’hub di Roma Fiumicino, consentendo la possibilità di viaggi andata e ritorno in giornata da/per la capitale, ed una sempre miglior connettività nazionale, internazionale e intercontinentale; nel picco della stagione estiva, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa porta a 2 i collegamenti giornalieri per l’hub di Francoforte garantendo un’ottima connettività per destinazioni internazionali e intercontinentali.