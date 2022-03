Udinese Tv va sul canale 12.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre, che ieri in Friuli Venezia Giulia ha completato il riposizionamento dei canali, ha portato anche un’altra novità per i telespettatori. L’emittente televisiva Udinese TV, nata all’inizio per seguire le gesta dei bianconeri, ma cresciuta anno dopo anno, ritagliandosi anche un ruolo di primo piano nell’informazione regionale, è passata dal canale 110 al canale 12 del telecomando.

Una promozione decisa dal Ministero per lo sviluppo economico che premia proprio la qualità della sua programmazione. Non solo, grazie ad un accordo editoriale la televisione potrà essere vista in streaming anche dal Veneto, proprio mentre l’emittente sta potenziando i servizi dalla destra del Tagliamento.

Il nuovo digitale terrestre sta rappresentando una rivoluzione in tutta Italia. Iniziato il primo marzo con la montagna pordenonese, la Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, è terminata ieri con il resto della provincia di Udine e Pordenone. A partite dal gennaio del 2023 seguirà anche in Friuli Venezia Giulia il vero passaggio al nuovo standard, cioè dal DVB T a quello nuovo DVB T2.

