Il Times: “Israele verso esclusione Uefa”: a rischio la partita a Udine

La Uefa sta valutando l’esclusione di Israele dalle competizioni, secondo il Times.

La Uefa sta valutando di escludere Israele e i suoi club dalle competizioni continentali: secondo l’indiscrezione, riportata dal “The Times”, la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo della Uefa sarebbe favorevole a questa misura a seguito degli eventi in corso a Gaza. Se la sospensione dovesse essere confermata, a saltare sarebbe anche la partita tra la Nazionale israeliana e quella italiana prevista il 14 ottobre allo stadio di Udine, già oggetto di grandi polemiche e proteste.

Secondo il quotidiano londinese, le pressioni da parte di tifosi e club europei, che chiedono una sanzione esemplare simile a quella inflitta alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, stanno crescendo. In caso di sospensione da parte della Uefa, anche la Fifa potrebbe allinearsi, impedendo a Israele di partecipare ai Mondiali 2026.

Il ministro dello Sport israeliano, Miki Zohar, ha annunciato di essere al lavoro con il premier Netanyahu e il presidente federale Zuares per evitare la sanzione della Uefa, la cui decisione finale potrebbe arrivare già la prossima settimana.