Le differenze tra green pass base e super green pass.

Dal 6 dicembre entra ufficialmente in vigore il nuovo decreto del super green pass anche se il Friuli Venezia Giulia ha già avuto, diciamo così, un assaggio delle novità in questa settimana di zona gialla. In regione circoleranno, quindi, due certificati verdi, uno base e l’altro potenziato. Due green pass che cambieranno in modo molto incisivo la vita di chi li possiede fino al 15 gennaio. Per capire quali sono le differenze bisogna prendere in esame tre variabili fondamentali: chi li ottiene, quanto tempo durano e dove si può andare.

Green pass base.

Solo chi ottiene un risultato negativo del tampone antigenico o molecolare avrà il green pass base. La durata del certificato verde base varia a seconda del tipo di test eseguito: nel caso di test rapido sarà di 48 ore, se il tampone è di tipo molecolare il green pass durerà per 72 ore. Con il green pass base ci si può recare solo a lavoro, nelle palestre, nelle piscine e negli hotel. Sarà necessario esibire il certificato base anche sui mezzi di trasporto pubblici, a lunga e breve percorrenza.

Super Green pass.

I vaccinati o i guariti dal Covid-19 avranno il super green pass, che sarà valido, almeno per ora, fino al 15 gennaio. La durata del certificato potenziato è di 9 mesi rispetto all’ultima dose ricevuta. Con il super Green pass si potrà andare all’interno dei bar e dei ristoranti, nei cinema, nei teatri e concerti. Inoltre, sarà possibile partecipare agli eventi sportivi e visitare musei. La vita sociale per chi ha il super green pass continuerà normalmente, sempre rispettando le eventuali regole o restrizioni che la zona richiederà.

