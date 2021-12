Il nuovo profumo all’aria del fiume Natisone, omaggio al Friuli

L’omaggio al fiume Natisone.

Si può ricreare l’atmosfera friulana con il profumo per ambiente “Natisone”, creato con erbe spontanee, foglie profumate e fiori di tiglio. Questo è il nuovo prodotto del “M.A.D.A. temporary lab & Co.“, il concept store di Caterina Tubaro, 27 anni, per il quale il legame con il territorio è punto di forza. “Natisone” è così il primo profumo d’ambiente dedicato al fiume di Cividale del Friuli.

“Il profumo è anche un modo per valorizzare il fiume Natisone – racconta la Tubaro – che è elemento fondamentale anche per il turismo, ma specialmente per il benessere ad ampio raggio che il fiume e il parco possono portare”. La Tubaro infatti è anche nel consiglio direttivo dell’Associazione Parco del Natisone.

La nuova essenza vuole essere un vero e proprio omaggio alla città cividalese. Sul retro della confezione è presente anche la poesia “Saluto al fiume” di Oliviero Pelci, poeta di Cividale. “Inserendo il suo componimento dedicato al Natisone abbiamo voluto sottolineare il legame totale di questa essenza con Cividale”, spiega la Tubaro.

La creazione.

L’idea della realizzazione del profumo è nata dalla collaborazione con Flavia Turel, anche lei artigiana come Caterina Tubaro. “Ci conoscevamo prima dall’apertura del M.A.D.A. e insieme abbiamo pensato di fare un’omaggio alla città – spiega la Tubaro – non solo, anche a tutti i cittadini e a tutti coloro che amano o hanno amato il fiume“. È stato poi fondamentale anche il lavoro del maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro, alle quali si sono rivolte. “Per sviluppare l’idea abbiamo impiegato circa un mese – conclude la Tubaro – per avere la boccetta vera e propria, considerando anche le varie prove, circa due mesi”.

(Visited 153 times, 153 visits today)