Vincita al lotto in Friuli Venezia Giulia: terno da 22.500 euro

La vincita al Lotto a Trieste.

Esulta il Friuli Venezia-Giulia con il Lotto. Come riporta Agipronews, la vincita più alta dell’estrazione di giovedì 17 aprile 2025 è stata realizzata a Trieste: una giocata da 5 euro, per un terno sulla ruota di Firenze, ha regalato 22.500 euro a un fortunato cliente di un punto vendita di Via Antonio Baiamonti.



L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 408,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.