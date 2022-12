Anche in Friuli il 2023 porta in dono l’aumento di alcuni stipendi

Per i dipendenti ci saranno buste paga più pesanti dall’anno nuovo, grazie al taglio del cuneo fiscale avviato dal Governo Draghi e confermato da quello Meloni. Il 2023, infatti, si apre con una buona notizia: gli stipendi, almeno per qualcuno, aumenteranno. Il provvedimento, però, influirà solo su alcune retribuzioni. Chi ne beneficerà quindi in Friuli?

La grande distinzione è sulla base del reddito: per chi percepisce tra i 25mila e i 35mila euro, non cambierà nulla rispetto a quest’anno, perché il taglio del cuneo rimarrà del 2 per cento. La legge di Bilancio in discussione al Senato, invece, prevede il taglio di un punto percentuale in più sulla quota destinata ai contributi per i redditi inferiori ai 25 mila euro, cosa che farà lievitare, anche se non di molto, lo stipendio. In Friuli, in questa fascia ricadono circa 317 mila persone, su un totale di 510 mila con contratto di lavoro dipendente.

Secondo le simulazioni de Il Sole 24 Ore, un dipendente che ha un reddito di 10mila euro lordi l’anno, guadagnerà 19,25 euro in più al mese pari a 231 l’anno; per un reddito di 20mila, l’aumento sarà di 32,92 euro mensili per un totale di 395 euro nei 12 mesi; un reddito di 25mila euro, invece, porterà un’entrata più alta per 493,85 euro complessivi.