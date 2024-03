Addio a Diletta Ravagnolo, imprenditrice scomparsa a soli 54 anni

E’ morta martedì sera a causa di una malattia Diletta Ravagnolo, 54 anni, responsabile amministrazione e controllo della Agri Ravagnolo, azienda con sede a Pasiano di Pordenone fondata dal padre Angelo negli anni ’80.

Laureata in Scienze Statistiche all’Università di Padova, ha abbracciato con passione l’attività agricola di famiglia, lavorando fianco a fianco con i suoi fratelli. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati riconosciuti non solo all’interno dell’azienda, ma anche nel panorama imprenditoriale regionale. La sua visione del settore agricolo come un ambito aperto al cambiamento e alla modernizzazione ha ispirato molte persone, soprattutto i giovani, che ha sempre incoraggiato a intraprendere la strada dell’agricoltura con entusiasmo e determinazione.

“Cara Diletta, il tuo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori. La tua famiglia, e i tuoi colleghi”. I funerali saranno celebrati martedì 2 aprile alle 10 e 30 nella Chiesa di San Pietro a Sclavons di Cordenons.