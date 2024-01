Addio a Marco Gortan, ex portiere di Udinese, Lecce e Trapani

Marco Gortan aveva 85 anni.

Nel ricordo di tanti appassionati di calcio rimarranno per sempre le sue parate imprevedibili, definibili quasi come “magiche”, e la sua straordinaria capacità tattica nel gestire la difesa. Marco Gortan, ex portiere dell’Udinese, del Lecce e del Trapani, ci ha lasciati nella mattinata di mercoledì 24 gennaio, nella sua abitazione di Passons, a causa di un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 85 anni.

Nato a Paularo, nella sua amata Carnia, il 2 luglio 1938, Gortan è cresciuto a pane e pallone nel piccolo paese di Paularo. La sua carriera calcistica è passata dalle maglie di squadre di rilievo come l’Udinese, il Lecce e il Trapani, prima di concludersi con la Sandanielese. Oltre al suo talento nel calcio, Marco Gortan è stato un uomo poliedrico e impegnato. Dopo il ritiro dal mondo del calcio, ha iniziato a lavorare con il fratello Silvano nel mobilificio “Gortan” di via Martignacco, a Udine.