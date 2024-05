In una storica via di Udine apre il negozio di moda sostenibile con vestiti biologici

Inaugurato il negozio Algonatural a Udine.

È stato inaugurato oggi, 16 maggio, il nuovo negozio di moda sostenibile AlgoNatural, in via Vittorio Veneto 46 a Udine, alla presenza del vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, di diversi amministratori locali e commercianti della zona, nonché di un folto pubblico.

La titolare del negozio, Marisol Cifuentes dopo aver ringraziato tutti per la bella accoglienza e ha illustrato l’attività e i prodotti disponibili, tutti ispirati alla filosofia della moda sostenibile tesa a minimizzare l’impatto ambientale delle produzioni tessili, a garantire il giusto compenso e le adeguate condizioni lavorative ai lavoratori del settore moda in tutto il mondo e a offrire alla clientela prodotti rispettosi della salute (senza coloranti e materiali allergizzanti) che coniugano la bellezza estetica con prezzi sostenibili.

“Siamo felici – ha detto l’imprenditrice – di questo nuovo inizio in una via bellissima della nostra città dove siamo stati accolti con molto calore e che speriamo di contribuire a rendere sempre più vivace e frequentata. Con le nostre proposte vogliamo offrire alla clientela una possibilità di scoprire prodotti di abbigliamento e per la casa di alta qualità, a prezzi adatti a tutte le tasche e che al contempo hanno un forte valore etico e garantiscono la sostenibilità, ambientale, sociale ed economica complessiva della filiera moda”.

Venanzi ha portato i saluti dell’amministrazione, ringraziando la titolare per l’iniziativa e sottolineando che veicolando prodotti di qualità si rende sempre più attrattiva la città. “Se riusciamo a mettere a sistema – ha concluso – qualità imprenditoriale, qualità dei prodotti ed attrattività, riusciamo a far crescere la città e a dare maggior linfa a una via storica che è una fondamentale vetrina di ingresso al centro storico”.