La birra friulana “Blave” vestita di rosa per il Giro.

Scattato ormai il conto alla rovescia per la tappa Mortegliano-Sappada del Giro d’Italia, non è solo il territorio a tingersi di rosa, ma anche i prodotti agroalimentari tipici: è stata creata infatti una nuova birra friulana dedicata alla competizione, che, neanche a dirlo, “veste” il suo colore simbolico.

Si tratta di Blave, una bionda beverina da 4,7 gradi prodotta dal Birrificio Forum Iulii di Cividale e nata dall’incontro tra il malto d’orzo e il prodotto più caratteristico del paese del campanile, la “blave di Mortean”. La birra bionda sarà disponibile in un’edizione speciale di 740 lattine, tutte decorate con il colore distintivo della Carovana.

Un altro modo per valorizzare, in occasione di una competizione così seguita, i prodotti e le materie prime locali. Non si tratta dell’unica iniziativa di questo genere messa in campo: solo qualche giorno fa, sono stati presentati i formaggi, prodotti dalla Latteria di Mortegliano, nonché i biscotti, i grissini e le gallette, ideati dalla cooperativa La Blave di Mortean, tutti in versione rosa.