L’Istituto Agrario di Cividale ha celebrato i suoi 100 anni.

E’ il più antico istituto agrario del Friuli Venezia Giulia: il Paolino d’Aquileia di Cividale, infatti, è nato nel 1924 come Scuola pratica di agricoltura e poi divenuto Scuola tecnica agraria. Dal 1960 al 2023 sono oltre 4 mila gli studenti che hanno conseguito il diploma e più di 500 gli specializzati in viticoltura ed enologia.

La scuola ha celebrato oggi in una cerimonia ufficiale l’importante traguardo del secolo di vita: “Quello dell’Istituto agrario di Cividale è un percorso, lungo 100 anni – hanno detto gli assessori regionali Alessia Rosolen e Stefano Zannier -, che ha avuto un ruolo importantissimo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’enologia in regione e continuerà ad averlo in un futuro strettamente legato ai processi di innovazione e automazione”.

Simbolo del territorio, l’Istituto Agrario è legato ad una delle filiere più rappresentative del Fvg, quella delle viticoltura e dell’enologia, tanto che la Regione ha specificato che il comparto agroalimentare sarà protagonista nel processo di istituzione delle filiere tecnico professionali, con una stretta sinergia tra enti di formazione, Its e il sistema universitario per garantire ai giovani strumenti all’avanguardia per contribuire alla crescita del settore.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la pubblicazione “Un viaggio lungo un secolo. Cento anni di istruzione agraria a Cividale del Friuli 1924-2024”, che ripercorre in 160 pagine e oltre 500 immagini la storia dell’Istituto agrario e comprende l’elenco, classe per classe, di tutti i diplomati degli ultimi 60 anni. Assieme gli assessori regionali hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il dirigente scolastico dell’Istituto, il sindaco di Cividale del Friuli, numerosi ex allievi ed ex dirigenti.