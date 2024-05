Un caso di difterite all’Ospedale di Udine.

All’ospedale di Udine è stato isolato un ceppo di Corynebacterium diphtheriae, il batterio responsabile della difterite, in un paziente ricoverato in terapia intensiva. La notizia è stata comunicata dal direttore sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, David Turello.

“Il patogeno è stato isolato in un paziente – ha spiegato Turello all’Ansa – e ora è in corso una sorveglianza epidemiologica da parte del Dipartimento di prevenzione, mirata a contenere la diffusione del batterio attraverso il monitoraggio dei contatti avuti dal paziente”.

Turello ha sottolineato che si tratta di un caso eccezionale, poiché negli ultimi decenni non erano stati rilevati altri casi di difterite in Friuli Venezia Giulia. “Non deve destare preoccupazione – ha rassicurato – perché sono state adottate tutte le misure necessarie”. Il direttore sanitario ha inoltre ricordato l’importanza della vaccinazione antidifterica, obbligatoria per legge, e ha suggerito che un richiamo del vaccino dovrebbe essere effettuato ogni dieci anni, come per il tetano.