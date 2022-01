La dottoressa aggredita da un paziente no vax in Friuli.

Voleva evitare di sottoporsi al vaccino ed era disposto a tutto. Anche ad aggredire il medico per convincerlo a firmargli l’esenzione. Accade in Friuli, più precisamente nella Bassa Friulana.

L’uomo è un no vax convinto, ma sperava di convincere la dottoressa – perché di una donna si tratta – a ottenere l’esenzione per una presunta serie di patologie dichiarate. Fatto sta che, dopo le rimostranze della sanitaria, i due sono venuti addirittura allo scontro fisico. Un episodio che ha destato sgomento e stupore.

Sul caso è intervenuto anche il vicegovernatore con delega alla Sanità del Fvg, Riccardo Riccardi: “In un momento difficile come questo, nel quale i sanitari proseguono a non risparmiarsi nel combattere questo virus, continuiamo purtroppo ad assistere anche in Fvg a vergognosi atti di violenza come questo” ha sottolineato. Per poi lanciare un messaggio perentorio: “Stop aggressioni al personale sanitario“.

