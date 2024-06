La truffa tramite un finto sms dell’Ambito del Natisone.

Ci hanno provato anche con la sindaca di Remanzacco, Daniela Briz; sul suo cellulare, infatti, è arrivato un sms che sembrava provenire dall’Ambito del Natisone: “Si prega di contattare i nostri uffici socio assistenziali per una comunicazione che la riguarda” ma si tratta di una truffa.

La presidente dell’Ambito, Daniela Bernardi, sindaco della città ducale, ha prontamente informato la popolazione del potenziale rischio, esortandola a prestare la massima attenzione e proprio in questo senso, sui siti istituzionali dei vari Comuni dell’Ambito del Natisone verranno pubblicati degli avvisi con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile. Il timore, infatti, è che qualcuno possa considerarla una comunicazione affidabile, vedendo citare gli uffici socio assistenziali.

Ma, lo ripetiamo, si tratta di un tentativo di truffa: l’Ambito, infatti, non contatta mai i propri utenti tramite sms. La sindaca Briz non ci è cascata: ha deciso di non utilizzare il numero indicato e ha contattato l’Ambito tramite i canali ufficiali, confermando così che il messaggio non proveniva dalla struttura. La prima cittadina ha anche segnalato il caso ai carabinieri di Remanzacco.