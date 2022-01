Ore d’ansia in Friuli per Anna, scomparsa da casa a 17 anni

Si cerca Anna Marcuzzi.

Ore di apprensione in tutto il Friuli per la scomparsa di una ragazza di 17 anni, Anna Marcuzzi, che tre giorni fa si è allontanata dalla sua abitazione di Porcia, facendo perdere le sue tracce. All’appello disperato della famiglia, che in queste ore si rincorre sui social, si sono aggiunte le ricerche dei carabinieri, che hanno diramato l’avviso in tutta la regione.

La ragazza, alta 1 metro e 68 centimetri, di corporatura magra, occhi scuri, capelli raccolti neri, con sfumature rosse sulle punte, si è allontanata da casa dopo aver preparato una valigia colma di vestiti, come raccontano i familiari, e ha lasciato una lettera manifestando la sua volontà di andarsene. Al momento della scomparsa indossava un bomber nero, uno zaino e delle scarpe Buffalo sempre nere. Potrebbe aver raggiunto un amico e alcuni suoi ultimi messaggi fanno proprio propendere per il fatto che potrebbe essere arrivata in provincia di Udine. Nel disperato appello della sorella Lisa si chiede a chiunque possa averla vista di contattare i carabinieri

