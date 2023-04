Aspettando… La Notte dei Lettori: il programma dei prossimi eventi

“Aspettando… La Notte dei Lettori” è decollata con la festa per la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione nel coloratissimo e gremito studio del maestro Celiberti, che ha trasformato in disegno il tema dell’edizione 2023 “Il Castello dei confini incrociati”.

Ha avuto così inizio l’anteprima itinerante con i primi di 70 incontri in 27 Comuni: alla Joppi, con un testo dedicato a “Una vita con il cappello alpino”, in attesa dell’adunata in città, e poi nel castello di Cergneu con picnic, letture e libri per bimbi e famiglie tra mostri, principesse, torri e viaggi, insieme a Luca Zalateu e Miliomillemiglia. Poi è stata la volta della presentazione dell’ultimo libro di Michele Marzian, edito da Bottega Errante alla Tarantola con un brillante Paolo Cantarutti. E tappa prestigiosa ai Colonos di Villacaccia con la partecipatissima presentazione dell’inedito “lo ero di Praga” di Zdenek Frýbort e Danilo De Marco.

I prossimi eventi di “Aspettando… La Notte dei Lettori”.

Mercoledì 26 aprile, alle 18, a Udine due gli appuntamenti: alla Casa delle Donne per scoprire “I volti della Musa”, con Marina Giovannelli e Andrea Zuccolo, a cura del Centro di Documentazione della Casa delle Donne “Paola Trombetti”; e alla Biblioteca Joppi “Tutta colpa dei tarli” (Gaspari) di Paola Zoffi, presentata da Mariaelena Porzio.

Sempre alla Joppi, giovedì 27 aprile, alle 18, l’editore Marco Fontana presenterà “Il segreto di Nicoletta” di Luca Settomini.

Venerdì 28 aprile si comincia alle ore 11 al Museo Etnografico del Friuli. Inaugurazione della mostra “Un mosaico da indossare” a cura di Adriana Bardellotto, in collaborazione con il Comune di Spilimbergo. Si continua nel pomeriggio a Tarcento alle 18 nella Terrazza della Biblioteca Civica, tra le pagine del romanzo “La valle dei Ros” (Bottega Errante) di Raffaella Cargnelutti, in dialogo con Martina Delpiccolo tra letture e musica. Serata poi a Povoletto, nell’Auditorium Comunale: alle 20.30 si potrà percorrere “Tagliamento. Il fiume dei tigli” (Tiglio Edizioni) di Umberto Sarcinelli, Tiziano Fiorenza, Giuliano Aita, Eugenio Novajra, Lucio Tolar. Letture di Fabiano Fantini e musiche eseguite da Marianna Bouzhar Tolazzi e Magdalena Manuela Ifteni.

Evento editoriale domenica 30 aprile: alle ore 11, all’Albergo centrale di Tarcento, verrà presentata la nuova edizione di “La terra impossibile” (Gaspari Editore) di Bruna Sibille-Sizia, il primo romanzo sull’occupazione cosacca, filone letterario inaugurato dalla scrittrice tarcentina, a cui si sono ispirati Sgorlon e Magris. Interverranno Martina Delpiccolo e Lucio Tollis.

Il mese di maggio comincia su due ruote. Martedì 2 maggio alle 18, nella Biblioteca di Pradamano, presentazione del libro “In bicicletta mi sento libero” (Ediciclo) di Simone Masotti, in dialogo con Francesca Soglian. Mercoledì 3 maggio, alle 11.30 a Udine, presso il Velario di Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman, inaugurazione della mostra “Il rumore dei passi”, a cura del Cipsi, in collaborazione con Time for Africa e Chiama Africa.

Sempre mercoledì 3, due presentazioni alle 18. Alla Biblioteca Joppi, due edizioni Gaspari, “Acque e terre scomparse dell’isola di Grado” di Paolo Galli e “Il Cristianesimo egiziano di Aquileia” di Claudia Giordani con Stefano Magnani e Maurizio Buora; alla Biblioteca del Punto Luce (Scuola Tiepolo), “Tutti gli eroi che conosco” (Mondadori) di Michele Arena, in dialogo con Mery Pagliarini, a cura di Get Up. E, a fine serata, alle 20.30, a Passariano di Codroipo al Bistrot al Doge, “Il silenzio e la rivolta” (Forum) di Carlo Tolazzi in dialogo con Martina Delpiccolo, in collaborazione con Caffè Letterario Codroipese e Comune di Codroipo