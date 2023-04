Domani al via il primo Consiglio regionale: si sceglierà il nuovo presidente

La tredicesima legislatura del Consiglio regionale prenderà il via ufficialmente alle ore 11 di domani, mercoledì 26 aprile. I consiglieri scelti dai cittadini con il voto del 2 e 3 aprile sono stati infatti convocati in aula dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per la seduta inaugurale che servirà ad assegnare gli incarichi di vertice della nuova Assemblea legislativa.

L’ordine del giorno prevede innanzitutto l’insediamento dell’Ufficio di presidenza provvisorio, chiamato a condurre la seduta inaugurale: spetterà a Laura Fasiolo (Pd), eletta nella circoscrizione di Gorizia, svolgere le funzioni di presidente in qualità di consigliere anziano, mentre i segretari saranno inizialmente Simone Polesello (Lista Fedriga, circoscrizione di Pordenone), e Giulia Massolino (Patto, circoscrizione di Trieste), i due eletti più giovani.

Si passerà poi al giuramento da parte dei neo-consiglieri regionali, prima di procedere con l’atto politicamente più rilevante, ovvero il voto a scrutinio segreto, tramite scheda, per l’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea legislativa.

Una volta effettuata questa scelta apicale, i consiglieri saranno chiamati a completare l’organigramma del nuovo Ufficio di presidenza esprimendo la loro preferenza sui due vicepresidenti del Consiglio, tradizionalmente assegnati paritariamente a Maggioranza e Opposizione. Attraverso il voto verranno delineati anche i nomi dei quattro segretari che faranno parte del nuovo ufficio di presidenza.