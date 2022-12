I numeri Aci sugli incidenti lungo la rete viaria nazionale: le strade più pericolose del Friuli.

Autostrada A4 e Pontebbana: numeri e dati alla mano, sono queste le strade più pericolose del Friuli Venezia Giulia. I numeri Aci sugli incidenti stradali nel 2021 non lasciano infatti spazio a dubbi: è l’A4 l’autostrada più pericolosa d’Italia. Lungo i 524 chilometri della Torino-Trieste ci sono stati lo scorso anno 38 incidenti mortali, per un bilancio complessivo di 41 vittime. Solo la strada statale Adriatica in tutta la penisola ha un conteggio più drammatico.

Sull’A1 Milano-Napoli nel 2021 i morti sono stati 32, con un tracciato di 760 chilometri, ovvero quasi 240 in più rispetto all’A4. Mentre la A14 Padova-Taranto, autostrada di 743 chilometri, ha registrato “solo” 24 vittime.

Insomma, l’A4 con i suoi 38 incidenti fatali è la più pericolosa d’Italia. E di questi 38 incidenti mortali, sono 5, con 7 vittime in totale, quelli che si sono verificati all’interno del territorio del Friuli Venezia Giulia, dove il tracciato dell’A4 copre solo 60 dei 524 chilometri totali. Facendo quindi registrare un indice di mortalità fra i più alti d’Italia.

La Pontebbana.

Al di fuori della rete autostradale, in Friuli la strada più pericolosa rimane invece la Statale 13 Pontebbana, con ben 133 incidenti nel 2021, ma con “solamente” 3 vittime, a testimonianza del fatto che gli incidenti in autostrada hanno un tasso di mortalità di gran lunga superiore. Sono stati 25 invece gli incidenti, lo scorso anno, sulla statale 352 Udine-Grado, con 4 vittime: è questa la secondo strada più pericolosa della regione, alle spalle dell’autostrada A4, in quanto a numero di morti.

Quanto al resto delle rete viaria regionale, il tratto regionale della 52 Carnica, tra Carnia e Sappada, ha fatto registrare nel 2021 2 vittime, così come la 356 di Cividale. Quindici incidenti, con una sola vittima, sulla A23 Palmanova-Tarvisio.