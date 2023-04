Bullismo e violenza tra motociclisti, il presidente Fmi della regione: “Prendo le distanze”

Non si placano le polemiche insorte in questi ultimi giorni in merito agli atti di bullismo e di violenza che si sarebbero perpetrati nel tempo tra gruppi di motociclisti. Atti duramente condannati da Mario Volpe, presidente regionale FMI “Sono a conoscenza del fatto che ci siano sempre state delle scaramucce tra gruppi, ma non avevo mai sentito di atteggiamenti così violenti – commenta Volpe – mi dissocio completamente da questo tipo di atteggiamenti”, prosegue.

“Inoltre, tengo a precisare che questi gruppi che si comportano in questo modo non sono iscritti alla federazione motociclisti, quindi non hanno niente a che fare con noi, se dovesse giungermi voce che dei nostri componenti dovessero assumere atteggiamenti simili, sarebbe mia premura allontanarli all’istante e consegnarli alle forze dell’ordine”, conclude il presidente.