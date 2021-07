L’infortunio nei boschi del Friuli.

Si fa male durante la gita in Friuli e finisce in ospedale. È accaduto a Erto e Casso, dove un turista veneto di Ponte nelle Alpi è caduto mentre era nel bosco a Passo Sant’Osvaldo.

Per lui un trauma facciale e diverse escoriazioni. L’uomo è stato prelevato con il verricello dell’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e spostato su un prato adiacente per consentire una adeguata stabilizzazione e poi condotto, di nuovo in elicottero, in ospedale.

Le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino hanno aiutato nelle operazioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

(Visited 234 times, 234 visits today)