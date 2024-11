Il calendario del Gruppo Calzavara: 12 scatti per celebrare e salvaguardare la natura del Friuli

Il 20° calendario solidale del Gruppo Calzavara.

Dodici scatti per omaggiare la bellezza e la biodiversità del territorio friulano: il calendario artistico 2025 del Gruppo Calzavara sarà presentato domani, 27 novembre, alle 18:00, in un evento riservato, presso la Torre Santa Maria di Confindustria a Udine. Un’iniziativa che, avviata nel 2005, ha dedicato la maggior parte delle sue edizioni alla promozione della cultura, della storia, e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Dal 2022, inoltre, il ricavato delle vendite viene interamente devoluto ad associazioni benefiche locali.

L’edizione di quest’anno celebra la biodiversità e la natura silvestre della regione, catturate negli scatti straordinari del fotografo friulano Lorenzo Gottardo, rinomato per la sua abilità e passione nel rappresentare la natura selvatica. Ogni scatto è accompagnato da un racconto personale di Gottardo, che svela l’essenza e le storie degli animali immortalati: la lepre, la volpe, il capriolo, il camoscio, lo stambecco, il cervo, l’orso, la civetta nana, la pernice bianca, il gruccione, il picchio muraiolo, l’allocco degli Urali e il gallo cedrone, specie simboliche degli habitat naturali della nostra regione.

Dalle vette alpine ai boschi, dalle colline fino ai paesaggi costieri, il fotografo ci accompagna in un viaggio attraverso la straordinaria varietà faunistica del Friuli Venezia Giulia, offrendo uno spunto di riflessione sull’importanza di tutelare la fauna selvatica.

Questa iniziativa è solo l’ultima di una serie di attività del Gruppo Calzavara a sostegno di diverse associazioni benefiche. L’edizione 2023, ad esempio, ha raccontato il viaggio di un gruppo di alpinisti friulani nel Regno di Lo, Mustang. In quell’occasione, l’azienda ha devoluto le donazioni raccolte all’associazione Friuli Mandi Nepal Namasté Onlus per sostenere le popolazioni locali colpite dal devastante terremoto in Nepal del 2015.

Quest’anno, invece, i proventi saranno destinati a sostenere l’ammirevole lavoro di Damiano Baradel, gestore del Centro Faunistico Terranova. Situata a San Canzian d’Isonzo, la struttura offre soccorso e accoglienza a migliaia di animali selvatici ed esotici in difficoltà: ogni anno, volpi, ricci, rapaci, tartarughe marine e numerosi altri animali autoctoni vengono curati e reintrodotti in natura. Il centro si occupa inoltre di centinaia di animali esotici sequestrati, che non possono essere liberati. Acquistando una copia del calendario, è possibile contribuire direttamente alle attività del centro, sostenendo il recupero e la riabilitazione di animali fragili che non potrebbero sopravvivere autonomamente in natura.

“Quest’anno rappresenta per noi un traguardo speciale – dichiara il Presidente Marco Calzavara -. In tanti anni di calendari aziendali, abbiamo esplorato una grande varietà di temi, spesso dedicati alla nostra regione: nel 2015 ci siamo concentrati sulle tradizioni popolari del Friuli, immortalando gli ultimi artigiani locali, come chi realizza i “geis” (le tipiche gerle friulane), chi confeziona i “scarpets” (le scarpe tradizionali della Carnia), oltre ad un fabbro, un pastore, un mugnaio che usa un mulino ad acqua; nel 2014 abbiamo esplorato la cultura popolare friulana con un calendario dedicato alle Agane, le dee delle acque; nel 2021 abbiamo raccontato la storia friulana attraverso un narrazione fotografica sull’archeologia industriale dell’amideria Chizza di Ruda”.

“Quest’anno – continua -, per il nostro 20° anniversario, abbiamo voluto dedicare il calendario alla natura, sottolineando l’importanza di proteggerla e preservarla. Ogni immagine è un invito a rispettare e tutelare l’ambiente, e siamo orgogliosi di sostenere il Centro Faunistico Terranova, che con passione e dedizione offre rifugio a numerosi animali in difficoltà. È un onore per noi contribuire anche quest’anno a fare la differenza, e ci auguriamo che queste azioni possano ispirare sempre più aziende a impegnarsi per il benessere del nostro territorio”. Il calendario sarà disponibile per l’acquisto sul sito https://thecal.calzavara.it/