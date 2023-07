I risultati degli esami di maturità nei dati del Ministero.

Sono “solo” 128 in Friuli Venezia Giulia, gli studenti che hanno ottenuto la lode alla maturità: a dirlo, sono i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione sui risultati dell’esame di Stato che chiude il secondo ciclo (le superiori).

Il record, in Italia, spetta alla Campania con 2.620 diplomati brillanti (con 100 e lode), seguita dalla Puglia (1.964), dalla Sicilia (1.853) e dal Lazio (1.162): numeri decisamente più alti di quelli registrati nella nostra regione.

Anche a guardare i dati dal punto di vista percentuale, il Fvg non è nella parte alta della classifica: in questo caso, i 100 e lode da noi rappresentano l’1,5% degli studenti promossi all’esame (l’anno scorso erano l’1,9%), contro il 5,6% di Calabria e Puglia, il 4,7% dell’Umbria, il 4,2 della Sicilia e del Molise e il 3,4% della Campania stessa. Il “record” negativo invece è della Valle d’Aosta con appena lo 0,7% di diplomati con lode.

Per quanto riguarda la distribuzione dei voti, gli studenti friulani si piazzano nella maggior parte dei casi nella valutazione tra i 71 e gli 80 centesimi (il 30,3%), seguita dalla fascia tra i 61 e i 70 centesimi (28,1%).

Per quanto invece riguarda gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (quello che una volta era l’esame di terza media), le percentuali sono abbastanza simili in tutta Italia: gli ammessi sono stati il 98% in Friuli Venezia Giulia (media italiana 98,6%) e di questi, il 99,8% è stato promosso (media italiana 99,9%).