Cade da 5 metri di altezza, operaio elitrasportato in ospedale

Incidente sul lavoro a Maniago.

Ancora un incidente sul lavoro in Friuli: per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da circa cinque metri di altezza in un’azienda di via dell’Industria a Maniago. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, attorno alle 17.20.

Sul posto, la Sores Fvg ha inviato immediatamente un’ambulanza e l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in volo all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Azienda Sanitaria per chiarire la dinamica dell’incidente.