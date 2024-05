Il Friuli rende omaggio all’onorevole Renzulli: il suo nome nel Famedio dei Benemeriti

Il nome dell’onorevole Renzulli nel Famedio del Cimitero di San Vito a Udine.

A un anno dalla scomparsa, avvenuta il 15 maggio 2023, il Comune di Udine rende omaggio al politico friulano Aldo Gabriele Renzulli, riportando il suo nome nel Famedio dei Benemeriti della Città.

La cerimonia si svolgerà il 15 maggio, alle ore 10.30, presso il Cimitero Monumentale di San Vito di Udine. La sua figura verrà ricordata dal Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e dal Sindaco di Martignacco Mauro Delendi.

L’onorevole Aldo Gabriele Renzulli, scomparso nel 2023 a 80 anni, dopo essere stato segretario regionale del PSI friulano e componente dell’Assemblea Nazionale del PSI, fu consigliere regionale in Friuli e deputato per due legislature con il Partito Socialista.

Nato a Udine il 20 aprile 1943, Renzulli ricoprì la carica di onorevole e negli anni ’80 fu anche assessore regionale alla sanità. A lui si riconduce l’apertura del Cro di Aviano e la fondazione del numero di emergenza 118 in Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia a essere dotata di tale servizio. Renzulli viene ricordato anche per essere stato uno dei protagonisti della vicenda Englaro, per aver contribuito a riportare la giovane da Lecco in città presso la residenza La Quiete, azienda che poi ha presieduto.