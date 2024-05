Tragedia a Mortegliano: scontro tra auto e corriera, morta una persona

Incidente mortale a Mortegliano.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, nel territorio comunale di Mortegliano: per cause in corso di accertamento, a Lavariano si sono scontrati un’auto e una corriera. Nella collisione, ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura: si tratta di G.S. 83enne di Mortegliano, che è ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, i carabinieri di Latisana e i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++