Badanti sempre più care: scatta l’allarme.

In tutto il Friuli Venezia Giulia ci sono all’incirca 18mila badanti regolari: sono i contratti registrati all’Inps, per i quali potrebbe scattare un aumento di stipendio di 150 euro al mese, più o meno 2mila euro all’anno. Mettendo inevitabilmente in difficoltà 18mila famiglie già costrette a fare i conti con i salassi della bollette e con l’inflazione.

A lanciare l’allarme sono le stesse associazioni di categoria degli operatori del settore. I quali chiedono al governo una serie di misure per così dire compensative per le famiglie: dall’aumento delle pensioni alla possibilità di portare in detrazione fiscale l’intera spesa sostenuta per le badanti.

In caso contrario i rischi sarebbero molti. A cominciare dal fatto che, non potendoselo più permettere, molti anziani potrebbero rimanere senza assistenza. O rischierebbero di gonfiarsi il numero, già oggi non indifferente, dei rapporti di lavori non regolarizzati, con inevitabile crescita del sommerso.