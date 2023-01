Italiani sempre più vecchi: il Friuli è la seconda regione più anziana

Italiani sempre più vecchi, Friuli seconda regione più anziana.

L’Italia è sempre più vecchia, a fine 2022 siamo tornati ai livelli del 2007: e il Friuli con un’età media di 48,1 è al secondo posto tra le regioni più anziane, dietro al 49,4 della Liguria e a pari merito con la Sardegna. La media italiana è di 46,2 anni, la regione più “giovane”, per così dire, è la Campania con un’età media di 43,6 anni.

Il decremento, come rivelano i dai Istat, ha interessato soprattutto il Centro Italia (-0,5%) e l’Italia settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est), risultando invece più contenuto nell’Italia meridionale (-0,2%) e quasi in pari nelle Isole, dove ci sono state appena 3mila unità in meno. Ma se si guarda agli anni passati, risulta evidente: nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani, mentre nel 1951 c’era meno di un anziano per ogni bambino (erano 3,8 nel 2011).

Il decremento di popolazione è inoltre molto più limitato nei Comuni piccoli, che hanno tra 5 e 20mila abitanti, e in quelli fino a 5mila abitanti, che insieme rappresentano il 70% dei comuni italiani. Nei 44 Comuni con oltre 100mila abitanti solo 5 guadagnano popolazione, per i restanti 39 si registra un calo rispetto al Censimento 2020 di circa 115mila residenti.