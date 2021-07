Sostituite le cassette postali in 15 comuni di Friuli.

Prosegue l’impegno di Poste Italiane per il rifacimento delle cassette d’impostazione, più comunemente chiamate “cassette delle lettere”. Sono infatti già 15 i piccoli comuni friulani nei quali sono state installate le nuove cassette postali “Smart”: Sedegliano, Talmassons, Lestizza, Camino al Tagliamento, Mereto di Tomba, Paluzza, Ravascletto, Socchieve, Ovaro, Forni Avoltri, Arta Terme, Comeglians, Prato Carnico (che ne conta ben 3), Cercivento.

Rosso fiammante e smart.

Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette “Smart” sono in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini. Collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni e inserendo il nome del comune di interesse, infatti, è possibile consultare la temperatura metereologica della località selezionata, il grado di umidità e la situazione dell’inquinamento atmosferico.

Tutti questi dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, inoltre, saranno disponibili anche le medie annuali, mensili e semestrali. Le nuove installazioni coinvolgeranno presto altre realtà del territorio. In linea con la sua missione sociale, infatti, Poste Italiane ha avviato nelle aree dei piccoli comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano.

Innovazione.

Tra le attività realizzate nell’ambito del progetto figurano nei 153 piccoli comuni della regione Friuli Venezia Giulia i 14 Atm Postamat di nuova generazione installati (Barcis, Bordano, Cimolais, Clauzetto, Fanna, Forgaria nel Friuli, Meduno, Monrupino, Moraro, Polcenigo, Precenicco, San Lorenzo Isontino, Travesio, Visco); le 148 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse; i 148 uffici postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito. L’azienda ha inoltre potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare ulteriormente la sicurezza in 84 uffici postali, ha messo a disposizione di 4 amministrazioni locali altrettanti Pos in comodato d’uso gratuito. In Friuli Venezia Giulia 83 scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola” e ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche in 24 uffici postali delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

