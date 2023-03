Consegnato a Matteo Restivo il premio Friul Tomorrow

Consegnata a Matteo Restivo l’ultima targa Premio Friul Tomorrow 2022 per il fair play, da un’idea del Comitato Friul Tomorrow con la collaborazione di altre associazioni del volontariato locale udinese tra cui l’’AIDO, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Restivo, olimpionico, primatista europeo di nuoto e medico, non riuscì, infatti, a intervenire alla premiazione dello scorso febbraio a Cividale del Friuli per impegni sportivi.

L’appello di Matteo Restivo.

Ringraziando per il premio assegnatogli, Restivo ha lanciato un forte appello a favore della donazione di organi. Presenti alla consegna del riconoscimento Lucio Marsonet e Fiorella Baseggio (Aido comunale Udine), Massimo Medves (Aido e Vallimpiadi), Flavio Pressacco (Associazione don Gilberto Pressacco) e Daniele Damele (Friul Tomorrow e Aido nazionale).