I controlli ai mezzi di trasporto dei rifiuti in Friuli.

I carabinieri del Comando provinciale e del Centro Anticrimine Natura di Udine, in provincia, hanno posto in essere un articolato servizio di controllo del trasporto su strada di rifiuti.

L’obiettivo del monitoraggio era quello di verificare il rispetto delle normative di settore per prevenire e reprimere i reati ambientali, che includono, tra gli altri, la gestione e il trasporto non autorizzati di rifiuti pericolosi e non, e possono essere commessi da imprese produttrici, trasportatori e da società che gestiscono impianti di conferimento/riversamento di rifiuti.

I controlli svolti in maniera sinergica dall’Arma territoriale e dai reparti specializzati dell’organizzazione Forestale lungo le strade dell’hinterland udinese hanno permesso di sottoporre a verifica 19 mezzi di trasporto rifiuti, senza riscontrare alcuna irregolarità. L’attività è stata finalizzata non solo alla difesa dell’ambiente e della salute pubblica, ma anche alla tutela della corretta e leale concorrenza tra le imprese.

