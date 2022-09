Sicurezza e controlli sulle strade del Friuli: quasi 50 violazioni

I dati della campagna “Safety Day”.

Al via la campagna “Safety Day” promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali “Roadpol”, che, nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” (16 – 22 settembre) ha individuato la giornata del 21 settembre come giorno in cui ottenere zero vittime sulla strada.

Sono stati predisposti ed effettuati dei controlli volti ad accertare il rispetto dei limiti di velocità, il corretto utilizzo di telefoni cellulari, smartphones e cuffie sonore, nonché l’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta. Anche la polizia stradale di Udine ha partecipato, contribuendo a centrare per il nostro territorio l’obiettivo di nessun morto sulle strade nella giornata del 21 settembre. Ma c’è di più; anche il Centro Operativo Autostradale, che come è noto gestisce le tratte autostradali della nostra regione e del vicino Veneto orientale, ha comunicato 0 incidenti mortali su tutta la tratta.

In particolare sono state impiegate sul territorio 14 pattuglie, che hanno controllato 43 veicoli e 53 persone, contestando complessivamente 48 violazioni, di cui 5 relative all’uso delle cinture di sicurezza e 1 relativa all’uso del cellulare. Proprio il telefono alla guida, assieme alla velocità non adeguata, al mancato uso delle cinture di sicurezza e all’alterazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, sono le principali cause di incidente stradale.

Ulteriori obiettivi della campagna Roadpol in corso sono quelli di aumentare la consapevolezza della popolazione sui temi della mortalità e dell’incidentalità grave in conseguenza agli incidenti stradali, con l’obiettivo di ridurre del 50% la mortalità su strada entro il 2030 e di dimostrare come la maggior consapevolezza delle persone sul tema può ridurre i gravi fenomeni connessi all’incidentalità stradale.

La Polizia Stradale è costantemente impegnata in attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a tutte le fasce di età della popolazione con l’intento di portare informazione e consapevolezza su quali siano le principali cause dell’incidentalità stradale e su come ogni guidatore può contribuire a ridurre le vittime e i feriti attraverso una condotta di guida maggiormente attenta e rispettosa.