La Coppa Europa di sci alpino femminile torna in Friuli Venezia Giulia, dal 27 al 30 gennaio sulle nevi di Sella Nevea.

La Coppa Europa di sci torna sulle nevi del Friuli Venezia Giulia: sarà un appuntamento da non perdere quello che dal 27 al 30 gennaio vedrà protagonista la nostra regione e in particolare il polo sciistico di Sella Nevea dove si svolgeranno due appuntamenti di Coppa Europa femminile di sci alpino organizzati dall’Unione Sportiva Camporosso.

L’ok definitivo alle gare nella località sciistica della Val Raccolana, è giunto nei giorni scorsi dopo l’ultima ispezione effettuata dai tecnici della FIS che hanno verificato l’effettiva possibilità di disputare le due gare di discesa libera previste il 29 e il 30 gennaio sulla pista Canin.

Un inverno particolarmente arido di precipitazioni sull’arco alpino orientale, infatti, ha messo a dura prova i tecnici di PromoTurismoFVG che però, grazie a un grande lavoro sono riusciti a garantire una pista competitiva e in condizioni ottimali.

Le atlete al via.

Saranno oltre una cinquantina in rappresentanza di una dozzina di nazioni, le atlete – alcune tra le più giovani e promettenti discesiste del mondo – che si daranno battaglia lungo la Canin, una pista considerata tra le più impegnative dell’intero circuito continentale. Un tracciato dove l’obiettivo sarà dare il meglio, non solo per ottenere il titolo di tappa, ma anche per conquistare preziosi punti validi sia per la coppa di specialità sia per la classifica generale.

Il programma.

Come di consueto l’appuntamento inizierà con le due giornate dedicate alle prove cronometrate previste lunedì 27 e martedì 28 con inizio alle ore 11. Saranno il preludio alle gare vere e proprie che vedranno le atlete scattare dal cancelletto di partenza mercoledì 29 e giovedì 30 sempre alle ore 11.

Così dopo gli appuntamenti che hanno visto gli uomini jet interpreti principali delle gare organizzate dall’Unione Sportiva Camporosso, a dodici anni di distanza dall’ultimo appuntamento, saranno ore le donne a ritornare protagoniste sulle nevi delle Alpi Giulie. Si tratterà di un gustoso anticipo di quanto accadrà dal 27 febbraio al 6 marzo quando Tarvisio ospiterà i 44mi Campionati Mondiali Juniores di sci alpino e soprattutto dell’appuntamento in calendario nel 2026 che – per la quarta volta dopo il 2007, il 2009 e il 2011 – vedrà la pista Di Prampero ritornare a essere una delle sedi di gara della Coppa del Mondo di sci alpino.

“Si sta concretizzando un progetto iniziato sei anni fa – spiega Damiano Matiz, presidente dell’Unione Sportiva Camporosso – che si è sviluppato attraverso l’organizzazione di una serie di appuntamenti di Coppa Europa che avevano come obiettivo riportare nella nostra regione la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Non nascondo che sono davvero soddisfatto perché gli sforzi fatti in questi anni, grazie anche al fondamentale aiuto della Regione FVG e di PromoTurismoFVG, hanno dato i loro frutti: in prima battuta con i Mondiali Junior e poi, ovviamente, con l’atteso ritorno della Coppa del Mondo”.

Gare valide anche per il Trofeo Moschitz.

Come sempre le gare di Sella Nevea saranno anche valide come diciassettesima edizione del “Trofeo Moschitz”. Il trofeo è dedicato alla memoria di Giuseppe Moschitz, giovane promessa camporossiana dello sci e Guardia di Pubblica Sicurezza aggregato quale istruttore di sci alla Scuola Alpina della Polizia di Stato di Moena e deceduto il 15 gennaio 1954 durante una gara di qualificazione per i VII Giochi Olimpici Invernali di Cortina 1956.