La pergamena con la benedizione del Papa.

Un amore lungo 30 anni. Quasi una vita insieme sugellata dall’intesa reciproca e ora anche dalla speciale benedizione che Papa Francesco ha voluto regalare ai due sposi per il giorno del loro anniversario. Giuseppe Barchiesi, 54enne di Palmanova, ristoratore di professione e noto pescatore, conosciuto da tutti come “il re del branzino”. E la cara moglie Anna Savio, un tempo impiegata in un’impresa di servizi friulana e che da alcuni anni si occupa della famiglia.

Si sono sposati il 30 novembre 1981 a Castelmonte. Sono passati trent’anni da allora e chi li conosce racconta che sono ancora affiatatissimi. Uniti anche dalla nascita del figlio Nicolas, che ora ha 30 anni e che fa lo chef nel ristorante dello zio, il Fiuri de Tapo, nella laguna di Grado.

La penna di Papa Bergoglio ha firmato per loro una speciale pergamena, arrivata inaspettata in questi giorni a casa della coppia, con tanto di benedizione apostolica, invocando sulla loro bella famiglia “continua effusione di grazie celesti, auspicando che cresca costantemente nella fede e nell’amore e sia sempre luminosa testimonianza di esemplare vita cristiana”.

