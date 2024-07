Il cordoglio per la scomparsa di Benito Nonino.

Cordoglio, in Friuli Venezia Giulia, per la scomparsa di Benito Nonino, l’imprenditore capace di rivoluzionare il mondo della grappa, morto a 90 anni. “Ci lascia un grande innovatore – ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga -: Benito Nonino è stato un imprenditore visionario, capace di tramutare in progetti concreti e portare a compimento le idee sue e della sua famiglia”.

“Un fulgido esempio – ha voluto aggiungere Fedriga – di impegno, sacrificio, caparbietà e creatività nel lavoro e nell’impresa, principi e valori che incarnano l’orgoglio della nostra terra. Ha avuto anche il grande merito di saper unire i valori dell’attaccamento alla famiglia, del lavoro e dell’impresa a quelli della valorizzazione della cultura inventando e organizzando il Premio – riconosciuto a livello internazionale – che porta il nome della famiglia. Oggi la comunità regionale – ancora le parole del governatore – perde un grande uomo, una figura di riferimento non solo dell’impresa e dell’economia, ma dell’intera società”.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica: dagli assessori regionali, Sergio Emidio Bini (“E’ stato un imprenditore lungimirante, che ha saputo unire tradizione e innovazione”) e Barbara Zilli (“Ha reso la grappa friulana eccellenza nel mondo) al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin (“Solo i grandi imprenditori sono in grado di far diventare il loro nome un marchio di qualità e Benito Nonino è riuscito benissimo in questa impresa, contribuendo a far conoscere le eccellenze del Friuli in tutt’Italia e nel mondo”). Messaggi sono arrivati anche dai gruppi consiliari del Pd, del Patto per l’Autonomia, di Open Fvg, di Fi, Lega e Fedriga Presidente, nonché dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni.

“Benito Nonino ci mancherà immensamente e resterà per sempre esempio d’eccellenza della nostra terra – sono le parole di Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine -. Esempio di uomo e imprenditore di lunghissima tradizione, che ha costruito l’impresa passo passo insieme alla sua fantastica famiglia. Esempio di creatività, di impegno, di tenacia, di intuito: partendo dalle materie prime più sincere, tipiche e semplici è arrivato a conseguire i traguardi più alti nel mondo dell’economia. Esempio di amore per il lavoro, amore infinito per la sua famiglia e la sua Giannola, sempre totalmente ricambiato. Nonino è il friulano che ha conquistato il cuore della sua terra e ha davvero conquistato il mondo”.